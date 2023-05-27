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Ученые научились выращивать кроветворные стволовые клетки в лаборатории

Ученые из Университета Цукубы совершили прорыв в расширении кроветворных стволовых клеток (ГСК) вне организма, что открывает новые возможности для лечения заболеваний, связанных с производством клеток крови.

Ученые научились выращивать кроветворные стволовые клетки в лаборатории
© Ferra.ru

Трансплантация ГСК используется для лечения заболеваний, при которых костный мозг не в состоянии производить здоровые клетки крови, но ограниченный рост этих клеток в лаборатории представляет собой проблему. Предыдущие попытки с использованием определенных белков и сигнальных молекул достигали лишь кратковременного успеха.

Исследовательская группа искала альтернативные методы и обнаружила, что синтетический полимер может заменить альбумин - белок, использовавшийся в предыдущих подходах. Они также обнаружили, что добавление химических веществ для активации жизненно важных сигнальных молекул значительно усиливает рост ГСК.

Включив UM171 и специфический полимер, они создали химически определенную среду для культивирования клеток, которая поддерживала долгосрочное разрастание ГСК.

Трансплантация этих расширенных клеток мышам продемонстрировала успешное приживление и рост.

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