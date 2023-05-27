Модель ИИ поможет предсказать распространение рака молочной железы

«Модель ИИ была протестирована на более чем 5000 лимфатических узлах, пожертвованных 345 пациентами. Клетки рака молочной железы обычно сначала распространяются на лимфатические узлы в подмышечной впадине, которые находятся ближе всего к опухоли», – отмечено в сообщении.