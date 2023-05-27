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Daily Mail: Модель ИИ поможет предсказать распространение рака молочной железы

Новая модель ИИ оказалась способна предсказать распространение рака молочной железы у женщин. Её протестировали сотрудники Королевского колледжа Лондона, передаёт Daily Mail.

Модель ИИ поможет предсказать распространение рака молочной железы
© FBM.ru

Учёные считают, что эта модель ИИ спасёт тысячи жизней женщин по всему миру. Эксперименты продемонстрировали, что ИИ достаточно верно предсказывает возможность развития рака груди у женщин.

«Модель ИИ была протестирована на более чем 5000 лимфатических узлах, пожертвованных 345 пациентами. Клетки рака молочной железы обычно сначала распространяются на лимфатические узлы в подмышечной впадине, которые находятся ближе всего к опухоли», – отмечено в сообщении.

Известно, что скоро исследователи протестируют изобретение в клинических условиях.

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