Daily Mail: Модель ИИ поможет предсказать распространение рака молочной железы
Новая модель ИИ оказалась способна предсказать распространение рака молочной железы у женщин. Её протестировали сотрудники Королевского колледжа Лондона, передаёт Daily Mail.
Учёные считают, что эта модель ИИ спасёт тысячи жизней женщин по всему миру. Эксперименты продемонстрировали, что ИИ достаточно верно предсказывает возможность развития рака груди у женщин.
«Модель ИИ была протестирована на более чем 5000 лимфатических узлах, пожертвованных 345 пациентами. Клетки рака молочной железы обычно сначала распространяются на лимфатические узлы в подмышечной впадине, которые находятся ближе всего к опухоли», – отмечено в сообщении.
Известно, что скоро исследователи протестируют изобретение в клинических условиях.