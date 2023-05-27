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Обнаружены изменяющие толстую кишку «прыгающие гены»

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые из Корейского института науки и технологии (KAIST) сделали важное открытие о «прыгающих генах» в толстом кишечнике человека. Исследование показало, что тип прыгающего гена под названием L1 может становиться активным и нарушать геномные функции на протяжении всей жизни человека, особенно в эпителии толстой кишки.

Обнаружены изменяющие толстую кишку «прыгающие гены»
© Ferra.ru

Ранее считалось, что эти прыгающие гены в основном находятся в спящем состоянии в геномах человека. Однако исследование показывает, что некоторые гены L1 могут активироваться в нормальных клетках, что со временем приводит к накоплению геномных мутаций.

Скорость прыжков L1 и возникающих геномных изменений варьируется в различных типах клеток, причем более высокая концентрация наблюдается в старых эпителиальных клетках толстой кишки. Удивительно, но исследование показывает, что к 40 годам каждая эпителиальная клетка толстой кишки в среднем переживает хотя бы одно событие прыжка L1.

В ходе исследования были проанализированы целые геномные последовательности из отдельных клеток, полученных из кожи, крови и эпителиальных тканей толстой кишки 28 человек.

Они также обнаружили, что большинство эпигеномных нестабильностей происходит на ранних стадиях эмбриогенеза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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