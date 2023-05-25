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Нехватка кислорода превратила мышей в долгожителей

Возможность увеличения продолжительности жизни на 50% была обнаружена американскими учёными из Бостона.

Нехватка кислорода превратила мышей в долгожителей
© Ferra.ru

Оказывается, наше дыхание может играть ключевую роль в долголетии. Исследователи Массачусетской больницы общего профиля обнаружили, что ограничение потребления кислорода продлевает жизнь... по крайней мере у мышей.

В экспериментах использовались мыши, которые были генетически модифицированы для более быстрого старения. Некоторые из этих мышей дышали обычным уровнем кислорода (21%), а другие, начиная с четырёх недель жизни, были переведены в условия с меньшим содержанием кислорода (11%). Это примерно то же самое, как если бы эти животные жили на высоте 5 км.

Результаты были поразительными: мыши, дышащие воздухом с меньшим количеством кислорода, жили примерно на 50% дольше своих «обычно дышащих» собратьев (средний срок жизни составил 23,6 недели против 15,7 недель). Кроме того, у этих мышей было замедлено старение нервной системы.

Стоит отметить, что данное открытие проливает свет на потенциал ограничения кислорода как стратегии борьбы со старением. Однако, прежде чем мы все начнем прыгать с парашютом или отправимся в горы в поисках молодости, учёным ещё предстоит уточнить преимущества свежего подхода.

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