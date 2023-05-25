Эпилепсия повышает риск болезни Альцгеймера

Ученые из Чжэцзянского университета выяснили, что люди с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера могут иметь повышенный риск развития эпилепсии, а люди с определенным типом эпилепсии могут иметь повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

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Исследователи изучили вариации генов в геномах 111 тысяч человек с болезнью Альцгеймера и 677 тысяч человек без деменции. Они обнаружили, что болезнь Альцгеймера на 5,3% повышала риск генерализованной эпилепсии, которая включает приступы, происходящие из двух полушарий мозга.

Кроме того, ученые выяснили, что склероз (снижение объема) гиппокампа — части мозга, играющей ключевую роль в работе памяти, повышает риск фокальной эпилепсии на 1,3%. При фокальной эпилепсии припадки поражают одну половину мозга. У людей с фокальной эпилепсией и склерозом гиппокампа риск развития болезни Альцгеймера был почти в четыре раза выше, чем у людей без эпилепсии.