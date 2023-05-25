$79.98+0.0285.88-0.32

Neurology: эпилепсия и уменьшение объема гиппокампа повышают риск болезни Альцгеймера

Ученые из Чжэцзянского университета выяснили, что люди с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера могут иметь повышенный риск развития эпилепсии, а люди с определенным типом эпилепсии могут иметь повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Эпилепсия повышает риск болезни Альцгеймера
© Газета.Ru

Исследователи изучили вариации генов в геномах 111 тысяч человек с болезнью Альцгеймера и 677 тысяч человек без деменции. Они обнаружили, что болезнь Альцгеймера на 5,3% повышала риск генерализованной эпилепсии, которая включает приступы, происходящие из двух полушарий мозга.

Кроме того, ученые выяснили, что склероз (снижение объема) гиппокампа — части мозга, играющей ключевую роль в работе памяти, повышает риск фокальной эпилепсии на 1,3%. При фокальной эпилепсии припадки поражают одну половину мозга. У людей с фокальной эпилепсией и склерозом гиппокампа риск развития болезни Альцгеймера был почти в четыре раза выше, чем у людей без эпилепсии.

«Необходимо приложить больше усилий для скрининга судорог у людей с болезнью Альцгеймера и понимания влияния судорог на тех, кто сталкивается с этими двумя сложными неврологическими состояниями», — заключили ученые.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий