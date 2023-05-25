Озвучен лучший метод прогнозирования болезней сердца

Ученые Северо-Западного университета озвучили лучший метод прогнозирования сердечных болезней у людей среднего возраста. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале JAMA, краткий обзор приводит Medical Xpress.

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В ходе работы рассматривались данные 3208 взрослых из двух когорт, одна из которых была собрана в США, а другая — в Нидерландах. Учитывалась информация о факторах риска сердечных заболеваний (курение, уровень холестерина, кровяное давление), генетические склонности и данные компьютерной томографии (КТ) для оценки вероятности развития сердечных заболеваний. Период наблюдения за испытуемыми длился до 17 лет.

Авторы изучили, как применение компьютерной томографии или знание наследственных факторов влияют на точность прогноза. Обычно в случае выявления высокой степени риска (более 7,5 процента в ближайшие десять лет) пациентам рекомендуется принимать статины. Оказалось, что использование генетических данных зачастую распределяло участников в группу низкой степени риска, в то время как результаты КТ относили их к высокой. Исследователи подчеркивают, что компьютерная томография может максимально эффективно помочь диагностировать людей, которым требуются статины для снижения риска сердечных заболеваний.