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Из-за чего, с точки зрения науки, у людей возникают галлюцинации

Из-за того, как показывают галлюцинации в кино, у многих людей складывается впечатление, что галлюцинации всегда указывают на проблемы с психикой и на склонность к насилию. Однако это не всегда так.

Из-за чего у людей возникают галлюцинации
© Ferra.ru

Галлюцинации представляют собой образы, которые возникают без соответствующего внешнего раздражителя. И они могут влиять на любые органы чувств человека. К примеру, слуховые галлюцинации - это когда мы слышим голоса или звуки, которых на самом деле нет.

Часто люди путают галлюцинации и бред. Но это не одно и то же. Бредовые идеи - это убеждения, которых придерживается человек, несмотря на доказательства обратного. Эти идеи могут привести к галлюцинациям.

На сегодняшний день учёные уже знают, какие области мозга у человека активируются, когда у него возникают галлюцинации.

Галлюцинации могут указывать на серьёзные проблемы с психическим здоровьем. К примеру, один из критериев диагностирования шизофрении - это как раз галлюцинации. Кроме того, они могут возникать при депрессии, биполярном расстройстве, посттравматическом стрессовом расстройстве.

Известно также, что галлюцинации могут быть связаны с другими заболеваниями. Это лихорадка, болезнь или повреждение головного мозга/зрительных нервов. Известно, что 75% людей с болезнью Паркинсона сталкиваются со зрительными, слуховыми и тактильными галлюцинациями. Также с галлюцинациями связаны мигрень, эпилепсия, употребление психоактивных веществ.

Испытывать галлюцинации люди могут из-за сильного горя или стресса, при лишении сна, при помещении в звукоизолированную комнату.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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