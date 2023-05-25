Сексологи подтвердили способность женщины достигать оргазма силой мысли

Ученые из Карлова университета в Праге сообщают о случае 33-летней женщины, у которой развилась способность достигать оргазма без стимуляции гениталий после тантрического обучения. Исследование опубликовано в журнале Sexual Medicine.

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Оргазм — это сложный рефлекс, обычно вызываемый стимуляцией гениталий (стимуляция «снизу-вверх»), при которой происходит активация нейрохимических путей в головном и спинном мозге. В новом исследовании участвовала 33-летняя женщина, у которой развилась способность достигать и контролировать продолжительность оргазма без стимуляции гениталий (стимуляция «сверху-вниз»). Женщина в течение десяти лет занималась йогой, начав из-за относительных трудностей с вагинальными оргазмами, вагинизма и болей при сексе.

Ученые отбирали образцы крови у пациентки до, во время и после спонтанно вызванных оргазмов, которые длились от пяти до десяти минут. Женщина также предоставила субъективные оценки для различных типов оргазмов, используя шкалу оценки оргазма (ORS).

Уровни гормона пролактина увеличивались на 25% и 48% после 5- или 10-минутного оргазма и оставались повышенными по сравнению с исходным уровнем через 30 минут после оргазма. Скачки пролактина доказывают, что женщина действительно получала оргазмы. Также это означает, что «тантрические» оргазмы вызывают те же физиологические изменения, что и обычные оргазмы.