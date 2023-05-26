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Nature: беспроводной мозговой имплант вернул парализованному мужчине естественную походку

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали беспроводной нейтроинтерфейс «мозг-позвоночник», который позволил 40-летнему парализованному мужчине научиться ходить, причем в естественной манере. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Беспроводной мозговой имплант вернул парализованному естественную походку
© Газета.Ru

40-летний мужчина из Голландии получил травму спинного мозга 11 лет назад в результате аварии на велосипеде в Китае, с тех пор потеряв способность ходить. Ученые имплантировали ему в мозг устройство, улавливающие сигналы движения, которые у здорового человека проходят по спинному мозгу и заставляют ноги двигаться. Имплант передает эти сигналы по беспроводной сети второму устройству, расположенному в нижней части позвоночника, который затем стимулирует мышцы ноги.

Этот экспериментальный высокотехнологичный «цифровой мост» между мозгом и позвоночником позволил мужчине ходить, стоять и рисовать с помощью кисти. Теперь он может проходить от 100 до 200 метров за раз и стоять без помощи рук в течение двух или трех минут.

Ранее мужчине уже имплантировали стимулятор в спину в более ранних исследованиях. Это позволяло ему двигаться, но его движения были роботизированными и скованными. Теперь мужчина может контролировать множество параметров движения ног, что позволяет ему ходить по любой местности, подниматься по ступенькам, преодолевать пандусы, а также останавливаться и начинать двигаться по своему усмотрению.

Устройство также улучшило неврологическое восстановление пациента. Спустя 40 сеансов нейрореабилитации он смог пройтись на костылях даже с отключенным имплантатом. Также он может самостоятельно передвигаться по дому, садиться и выходить из машины или выпивать с друзьями, стоя в баре.

Исследовательская группа надеется привлечь второго пациента с параличом нижней части тела для имплантации устройства, чтобы посмотреть, будет ли та же система работать у других. Они также надеются адаптировать устройство для пациентов после инсульта и при параличе верхней и нижней части тела.

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