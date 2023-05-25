Доказано: ежедневный прием поливитаминов замедлит ухудшение памяти

Совсем недавно учёные выяснили, как можно замедлить потерю памяти с возрастом. Для этого нужно просто каждый день принимать поливитамины.

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В ходе трёхлетнего исследования, проведённого специалистами из Колумбийского университета и Бригама и женской больницы Гарвардского университета, выяснилось, что приём поливитаминов в течение одного года может отсрочить потерю памяти с возрастом на три года.

Это снизит риск развития у людей болезни Альцгеймера. Хотя в рамках исследования изучалось именно нормальное возрастное снижение когнитивных функций.

Эксперты также заметили, что более выраженным улучшение памяти было у людей с сопутствующими болезнями сердца. Это означает, что у таких участников более низкий уровень питательных веществ.