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Доказано: ежедневный прием поливитаминов замедлит ухудшение памяти

Совсем недавно учёные выяснили, как можно замедлить потерю памяти с возрастом. Для этого нужно просто каждый день принимать поливитамины.

Доказано: ежедневный прием поливитаминов замедлит ухудшение памяти
© Ferra.ru

В ходе трёхлетнего исследования, проведённого специалистами из Колумбийского университета и Бригама и женской больницы Гарвардского университета, выяснилось, что приём поливитаминов в течение одного года может отсрочить потерю памяти с возрастом на три года.

Это снизит риск развития у людей болезни Альцгеймера. Хотя в рамках исследования изучалось именно нормальное возрастное снижение когнитивных функций.

Эксперты также заметили, что более выраженным улучшение памяти было у людей с сопутствующими болезнями сердца. Это означает, что у таких участников более низкий уровень питательных веществ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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