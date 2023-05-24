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Для кого опасны магнитные бури

Несмотря на то, что влияние магнитных бурь на человека долго отрицалось, сейчас ученые придерживаются другого мнения. Как они на самом деле влияют на человека, рассказала гелиобиолог Тамара Бреус.

Для кого опасны магнитные бури
© РИА "ФедералПресс"

«Каждая клетка нашего организма имеет свой заряд, поэтому они и реагируют на изменения магнитного поля, которые проявляются в виде магнитных бурь», – отмечает ученая.

Все дело в том, что организм и все внутренние органы привыкли работать в своем режиме, но вот магнитные бури вполне в силах этот ритм сбить.

Ученые выяснили, что колебания могут негативно отразиться на работе сердца, мозга и даже психики. На сердце это влияет следующим образом: эритроциты склеиваются, сосуды сужаются, а давление в них растет.

Исследования показывают, что при магнитных бурях ежегодно регистрируется 11 тысяч инфарктов и 7 тысяч инсультов.

Также возникает тахикардия и аритмия. Летнее и зимнее время самые безопасные в этом плане, а вот в марте и апреле они достигают максимума, передает «Газета.ru».

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