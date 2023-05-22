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Природный механизм защиты от рака нашли в ДНК гренландских китов

Биологи из Рочестерского университета (США) нашли причину устойчивости гренландских китов к раку. Как показало исследование, в их организме сформировались высокоэффективные механизмы восстановления ДНК.

Природный механизм защиты от рака нашли в ДНК гренландских китов
© unsplash.com

Гренландские киты – одни из крупнейших млекопитающих на планете. Они также отличаются длительным сроком жизни – до 200 лет.

Считается, что эти факторы (крупный размер и долголетие) повышают риск развития рака. У крупного животного много клеток, которые могут мутировать в злокачественные, а старение способно усугубить неблагоприятные процессы. Но при этом гренландские киты практически не болеют раком – это явление известно как парадокс Пето.

Авторы нового исследования провели анализ ДНК китов и установили, что их клетки восстанавливают двухцепочечные разрывы «с уникально высокой эффективностью и точностью» по сравнению с другими млекопитающими. Кроме того, ученые выделили два белка: CIRBP и RPA2. Они в высоких концентрациях присутствуют в фибробластах китов и повышают эффективность и точность репарации ДНК в клетках человека.

Предыдущая теория гласила, что у китов есть особые гены, подавляющие развитие опухолей. Но ученые не нашли ее подтверждений. Они заключили, что вместо защитных генов организм китов предотвращает развитие рака с помощью более точного и эффективного восстановления ДНК и сохранения целостности генома, сообщает bioRxiv.

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