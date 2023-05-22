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Ученые создали "умные" швы, которые следят за состоянием пациента после операции

В Массачусетском технологическом институте разработали швы, которые могут контролировать целостность раны, определять микродвижения тканей и наличие воспаление. Кроме того, они могут высвобождать лекарства. Результаты работы инженеров были опубликованы в статье в журнале Matter.

Ученые создали "умные" швы, которые следят за состоянием пациента
© Газета.Ru

Исследователи предполагают, что эти швы помогут пациентам с болезнью Крона быстрее встать на ноги после операции по удалению части кишечника, но они могут быть адаптированы для заживления ран или хирургических разрезов в других частях тела, в которых наблюдение за раной так же сложно осуществимо.

Все это возможно благодаря электронному датчику, который встроен в медицинскую шелковую нить, покрытую проводящим полимером. Он позволяет реагировать на беспроводные сигналы. Врачи могут наблюдать за состоянием швов после операции с помощью специального беспроводного устройства.

При зашивании раны изолирующий участок нити продевают через электронный модуль и закрепляют нанесением медицинского силикона на электрические контакты. Затем этот участок выполняет роль метки радиочастотной идентификации (RFID) и может быть прочитан внешним считывателем, который посылает сигнал на интеллектуальную нить и обнаруживает отраженный сигнал. Изменение частоты отраженного сигнала свидетельствует о возможном хирургическом осложнении в области раны.

По словам авторов, швы также можно использовать для переноски лекарств, которые используются для лечения воспалительных заболеваний кишечника, включая стероид дексаметазон и моноклональное антитело адалимумаб. В будущем они планируют улучшить разработку.

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