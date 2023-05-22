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CM: В мозге есть группа клеток, которая усиливает аппетит при ожирении

Выявлена группа клеток в мозге, усиливающая аппетит при ожирении. Об этом пишет Cell Metabolism со ссылкой на учёных из Института медицинских исследований Гарвана. Они утверждают, что ожирение расценивается нашим организмом как избыток энергии, которая хранится в жировых отложениях. Такое состояние связано с развитием некоторых заболеваний.

В мозге есть группа клеток, которая усиливает аппетит при ожирении
© FBM.ru

Эксперты выяснили, что, когда в организме есть избыток энергии в виде избыточного жира, эти клетки запускают каскад изменений в мозге. Они делают его более чувствительным даже к низким уровням NPY(молекула, которая стимулирует аппетит). Кроме того, они производят ещё большее число NPY.

Это специалисты установили, проведя ряд исследований с мышами. Грызуны страдали ожирением, а они изучали их мозг. В итоге 15% нейронов, которые производят молекулу NPY, не прекращали производить её даже в состоянии ожирения. Хотя они наоборот должны были уменьшить её уровень.

По словам авторов, открытие может лечь в основу разработки медикаментов для борьбы с ожирением, при помощи блокировки более чувствительных рецепторов NPY.

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