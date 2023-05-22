Найдены половые различия в ответственных за болезнь Альцгеймера генах

Ученые из Неврологического научно-исследовательского института Яна и Дэна Дунканов и Медицинского колледжа Бэйлора с помощью нейросети нашли половые различия в генах, ответственных за болезнь Альцгеймера. Выводы исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

© Lenta.ru

Для этой работы авторы использовали комплексный вычислительный подход (EAML), который содержит девять алгоритмов машинного обучения. Технология позволяет анализировать функциональное воздействие мутаций ДНК, которые затем влияют на структуру и работоспособность белков. Также она может определить их пагубное влияние на биологические процессы организма с помощью системы оценки эволюционного действия (EA).

Видео дня

Команда использовала искусственный интеллект, чтобы изучить варианты кодирования генов у 2729 пациентов с болезнью Альцгеймера и 2441 человека из контрольной группы. В конечном итоге удалось выявить 98 генов, ответственных за это расстройство. В частности, было определено, как гены создают функциональные связи, пути нейровоспаления, а также выявлена роль микроглии и астроцитов в развитии заболевания.

После этого все обнаруженные гены-кандидаты были протестированы на модели плодовой мушки. Оказалось, что 36 генов вызывают дегенерацию, спровоцированную тау-белком, а 29 генов модулируют нейродегенерацию, вызванную Aβ42 (бета-амилоидами). Также были определены девять генов, способных ослабить дегенеративный процесс, обусловленный как тау-белком, так и Aβ42.

Затем специалисты использовали EAML отдельно на мужчинах и женщинах, чтобы понять, как проявляется и прогрессирует деменция у разных полов. Они обнаружили 157 генов, вызывающих болезнь Альцгеймера, у мужчин и 127 у женщин. Результаты показали, что анализ с гендерным разделением повышает чувствительность исследования, а также улучшает точность прогнозирования риска.