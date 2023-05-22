$79.94+0.0386.50+0.22

Кардиологи выяснили, что женщины умирают после инфарктов более чем в два раза чаще мужчин

Ученые из больницы Гарсия де Орта (Португалия) выяснили, что женщины умирают от сердечного приступа более чем в два раза чаще, чем мужчины. Исследование представлено на научном конгрессе Европейского общества кардиологов.

Кардиологи выяснили, что женщины умирают после инфарктов чаще мужчин
© Газета.Ru

В исследование включили почти 900 пациентов, которые поступили в больницу с инфарктом миокарда. Всем им провели чрескожное коронарное вмешательство для устранения закупорки артерий. Женщины были старше мужчин (средний возраст 67 лет против 60 лет) и чаще страдали от высокого кровяного давления, диабета и инсульта.

Через 30 дней умерло 11,8% женщин и лишь 4,6% мужчин. Через пять лет умерла почти треть женщин (32,1%) и 16,9% мужчин.

«Вероятность неблагоприятных исходов после инфаркта у женщин в два-три раза выше, чем у мужчин, в краткосрочной и долгосрочной перспективе, даже после поправки на другие условия и несмотря на то, что чрескожное коронарное вмешательство проводилось в те же сроки, что и у мужчин», отметили ученые.

Ученые считают, что определенную роль в повышенной смертности женщин могут играть отличия в симптомах инфаркта миокарда у женщин (по сравнению с мужчинами) и генетическая предрасположенность.

Исследователи учли другие факторы, которые могли повлиять на взаимосвязь, включая диабет, высокий уровень холестерина, гипертонию, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность, хроническую болезнь почек, заболевание периферических артерий, инсульт.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий