Раскрыта роль витамина К в борьбе против диабета

Канадские ученые из Университета Монреаля раскрыли новую роль витамина К как потенциального средства против диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

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Витамин К участвует в ферментативной реакции гамма-карбоксилирования, обеспечивая процесс свертывания крови. Предыдущие научные работы продемонстрировали возможную связь между снижением потребления витамина К и повышением риска развития диабета, однако биологические механизмы оставались неизвестными.

Ученые определили, что ферменты, участвующие в гамма-карбоксилировании и, следовательно, в метаболическом пути витамина К, присутствуют в больших количествах в бета-клетках поджелудочной железы, которые производят инсулин, необходимый для контроля уровня сахара в крови.