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Раскрыта роль витамина К в борьбе против диабета

Канадские ученые из Университета Монреаля раскрыли новую роль витамина К как потенциального средства против диабета. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Раскрыта роль витамина К в борьбе против диабета
© Lenta.ru

Витамин К участвует в ферментативной реакции гамма-карбоксилирования, обеспечивая процесс свертывания крови. Предыдущие научные работы продемонстрировали возможную связь между снижением потребления витамина К и повышением риска развития диабета, однако биологические механизмы оставались неизвестными.

Ученые определили, что ферменты, участвующие в гамма-карбоксилировании и, следовательно, в метаболическом пути витамина К, присутствуют в больших количествах в бета-клетках поджелудочной железы, которые производят инсулин, необходимый для контроля уровня сахара в крови.

Впервые открытый за последние 15 лет новый витамин-зависимый белок ERGP играет важную роль в поддержании физиологически нормального уровня кальция в бета-клетках, предотвращая нарушение секреции инсулина. В свою очередь, витамин К посредством гамма-карбоксилирования обеспечивает функционирование ERGP.

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