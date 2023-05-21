Ученые поняли, как средиземноморская диета влияет на клетки организма

Исследователи из Стэнфордского университета в США выявили клеточные эффекты средиземноморской диеты – результаты работы ученых были опубликованы в журнале Nature Cell Biology.

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Люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, в которой особое внимание уделяется продуктам растительного происхождения и рыбе, а не красному мясу или молочным продуктам, как правило, более здоровы во многих отношениях. Но несмотря на убедительные доказательства пользы для здоровья, остается неясным, как именно это сочетание продуктов на клеточном уровне может продлить продолжительность жизни.

Средиземноморская диета изобилует полезными жирами, также известными как мононенасыщенные жирные кислоты (MUFA), которые содержатся в таких продуктах, как орехи, рыба и оливковое масло. Новое исследование было сосредоточено на олеиновой кислоте.

Ученые провели несколько экспериментов с нематодами (круглые черви, которые используют в качестве модельного организма для исследований). Как оказалось, олеиновая кислота защищает клеточные мембраны от повреждения окислением и увеличивает количество двух ключевых клеточных компонентов, называемых органеллами.