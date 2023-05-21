Московские онкологи освоили использование индивидуальных 3D-имплантов

В Национальном медицинский исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина нашли, как продлить жизнь пациентам с опухолями грудной клетки. Там проводят уникальные операции с использованием индивидуальных 3D-имплантов, передает корреспондент «МИР 24» Елена Савельева.

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Здесь сейчас идет операция по эндопротезированию грудной клетки. Если совсем просто: пораженную болезнью кость уберут, а вместо нее поставят 3D-имплант. В онкоцентре центре Блохина такие операции начали проводить три года назад. В России такие операции больше никто практически не делает, да и за рубежом мало кто решается.

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Раньше вместо индивидуального импланта ставили титановые пластины. Все они были одинаковые, достаточно жесткие и неподвижные. Хирургам приходилось подгонять их под конкретного пациента прямо на операционном столе. Конструкцию старались фиксировать так, чтобы она не мешала дышать. Но побочных явлений потом было много.

«Когда мы поняли, что пациенту надо оставлять место на экскурсию грудной клетки, на подвижность, начался активный поиск динамичного подвижного импланта. И вот даже на примере сегодняшнего пациента: у него многокомпонентный многосоставной индивидуальный 3D-имплант», – сказал хирург, врач-онколог отдела общей онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Александр Сальков.

Подготовка к такой операции начинается с компьютерной томографии. Врачи выявляют размеры опухоли. Затем делают 3D-модель предполагаемого дефекта. на ее основании определяют границы резекции. Зная их, биоинженеры изготавливают индивидуальный имплант.

«Это начальный этап операции, мы осуществляем доступ к опухоли, отсепаровываем здоровые ткани от опухоли и подготавливаем зону, по которой мы будем резецировать грудную стенку и уже устанавливать протез».

Всего в центре Блохина провели 18 подобных таких операций. Каждая уникальна. Такого большого опыта нет ни в одной клинике мира.

«Мы после каждой операции делаем какие-то изменения в конструкции. У нас даже был ряд экспериментальных работ по тому, как лучше фиксировать импланты к ребрам. Каждый новый имплант не похож на предыдущий, и тем самым мы его улучшаем», – пояснил хирург-онколог, заведующий отделом общей онкологии НМИЦ им. Н.Н. Блохина Ренат Валиев.