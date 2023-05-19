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Ученые выяснили, что первый поцелуй случился 4500 лет назад и привел к вспышке герпеса

Ученые из Дании и Оксфордского университета выяснили, что первый поцелуй случился 4500 лет назад, пишет Daily Mail. Это произошло в Месопотамии и привело к вспышке герпеса.

Первый поцелуй случился 4500 лет назад и привел к вспышке герпеса
© Газета.Ru

Исследование является совместным проектом Троелса Арболла, эксперта по древней Месопотамии из Копенгагенского университета, и биолога доктора Софи Расмуссен. Специалисты считают, что древние люди могли целовать друг друга, чтобы узнать, насколько здоров их партнер на основе запаха изо рта.

Такой вывод ученые сделали на основе изучения древних месопотамских текстов. Исследователи также считают, что поцелуи могли оказывать влияние на передачу вирусов, например, привело к первой вспышке герпеса.

Ранее историк рассказал о практике сексуальных поцелуев у древних шумер.

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