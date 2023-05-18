Возраст, когда начинается старение мозга

Рассказываем, можно ли замедлить физиологические изменения.

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Когда начинается старение?

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Разные части мозга стареют в разные периоды жизни. Так, учёные выявили, что первые изменения начинаются уже после 20 лет. С наступлением 40 лет объём головного мозга уменьшается, а продолжается этот процесс ускоренными темпами после 70 лет.

Так происходит из-за деструктивных изменений тканей головного мозга. Объём серого вещества, главного компонента центральной нервной системы, снижается на протяжении взрослой жизни. Механизмы, способствующие гибели клеток, до сих пор неясны.

Виды старения мозга

Старение мозга связано с поражением мелких сосудов и некоторыми нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Альцгеймера (БА), деменция и болезнь Паркинсона.

Встречается и термин «деменция». Это крайняя степень выраженности когнитивных расстройств, при котором человек утрачивает самостоятельность и становится зависим от помощи третьих лиц (семьи, соцработников).

Принято отличать сосудистые когнитивные расстройства от нейродегенеративных, потому что прогноз и подходы к лечению различаются.

Сосудистые когнитивные расстройства

Сосудистые когнитивные нарушения – это общий термин, описывающий трудности с мыслительными процессами, вызванные повреждением головного мозга из-за нарушения притока крови.

Признаки сосудистых когнитивных нарушений:

проблемы с вниманием и концентрацией;

снижение способности переключаться между выполняемыми задачами;

увеличение времени, затрачиваемого на решение привычных задач;

замедленное «вязкое» мышление;

проблемы с памятью;

беспокойство и возбуждение;

нарушения сна, бессонница;

депрессия или апатия.

Эти симптомы могут развиваться после инсульта, диабета, высокого кровяного давления и избытка холестерина, а также курения.

Нейродегенеративные расстройства

К ним относят болезнь Альцгеймера. Снижение аспектов познания, не связанных с памятью, могут указывать на ранние стадии данного заболевания. Это поиск правильного слова, проблемы с пониманием визуальных образов, нарушение рассуждений или суждений.

По мере прогрессирования симптомы становятся более серьёзными и включают усиление спутанности сознания и изменение поведения.

При лёгкой форме человек может казаться здоровым, но у него появляются проблемы с пониманием окружающего мира. Что это может быть?

Нарушения узнавания отдельных предметов (например, забывает слово «телефон», но может охарактеризовать его функцию – то, по чему говорят);

неверные суждения, продиктованные подозрительностью человека;

потеря спонтанности и чувства инициативы;

путает даты или знание текущего местоположения;

повторение вопросов или забывание недавно изученной информации;

проблемы с обращением с деньгами и оплатой счетов;

проблемы в планировании или решении задач;

потеря вещей или их неправильное размещение в странных местах;

изменение настроения и личности;

повышенная тревожность и агрессия.

На этой стадии часто диагностируется болезнь Альцгеймера. На более поздних сроках добавляются такие признаки, как:

изменения в режиме сна. Например, больше сна днём и беспокойство ночью;

трудно выполнять знакомые, многоэтапные задачи, такие как одевание;

периодические проблемы с узнаванием семьи и друзей;

галлюцинации, бред и паранойя;

импульсивное поведение, такое как раздевание в неподходящее время или в неподходящем месте или использование вульгарных выражений;

неуместные эмоциональные всплески;

беспокойство, возбуждение, тревога, плаксивость, блуждание – особенно вечером.

Можно ли остановить старение?

Хронологическое старение является универсальным для всех. Однако существуют индивидуальные различия в биологическом процессе. Как итог – есть возможность замедлить этот процесс.

Некоторые изменения образа жизни могут играть защитную роль в возрастном снижении когнитивных функций. Это физические упражнения, ограничение энергии и приём антиоксидантов.

Раньше считалось, что наличие высшего образования, работа учёным может сдвинуть начало деменции. Оказалось, что это не так. Подобное лишь затрудняет диагностику ранних стадий. То есть откладывает время начала лечения.

Сегодня известны простые и доступные действия, которые могут замедлять когнитивные расстройства. К ним относятся счёт в уме, собирание пазлов и мелкая моторика (вышивание, плетение), танцы, решение логических задач, кроссвордов типа судоку.

При подозрении каких-либо когнитивных расстройств не рекомендуется заниматься самолечением. Важно обратиться к специалисту – неврологу, гериатру (врач, который занимается лечением и профилактикой заболеваний в пожилом и старческом возрасте) или психиатру.