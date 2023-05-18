Доказано: работа по сменам больше вредит здоровью мужчин

В ходе нового исследования, в котором участвовали люди и лабораторные мыши, выяснилось, что самцы более уязвимы к нарушениям биологических часов, которые возникают при посменной работе.

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Команда учёных обнаружила, что у самцов мышей возникали некоторые негативные эффекты от воздействия аномальных циклов дня и ночи. Всё в их организме, включая активность генов, кишечные бактерии, кровяное давление, вышло из строя. А вот самки мышей оказались лучше защищены от подобных эффектов.

После этого, используя данные о более чем 90 тысячах посменных рабочих в Великобритании, учёные выяснили, что на организм мужчин посменная работа тоже влияла сильнее. У мужчин, которые работали по ночам, чаще, чем у мужчин со стандартным графиком, был метаболический синдром. Это синдром повышает вероятность развития болезней сердца и диабета и включает высокий уровень холестерина и сахара в крови, высокое кровяное давление, избыток жира в области талии.

Женщины, которые работали по ночам, подвергались меньшему риску развития метаболического синдрома.