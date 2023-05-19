$79.91-0.1386.28-0.22

Ученые из России предложили новый способ защиты клеток мозга

Лекарственные препараты на основе газотрансмиттеров — в частности, сероводорода — помогут защитить клетки при различных заболеваниях, считают российские ученые.

Ученые предложили новый способ защиты клеток мозга
© Ferra.ru

Российские исследователи предложили использовать препараты на основе сероводорода для защиты клеток мозга, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службе программы «Приоритет-2030».

Сероводород лучше всего защищает клетки организма в сравнении с другими молекулами- газотрансмиттеры (газопередатчиками) — оксидами азота и углерода, а также диоксидом серы. Он может выступать как антиоксидант, уменьшать воспаление, окислительный стресс, воспаление клеток мозга, а также запускать процесс клеточной гибели. При травмах его уровень в головном мозге снижается.

Основными ферментами, ответственными за синтез сероводорода в организме человека, выступают цистатионин бета-синтаза и цистатионин гамма-лиаза. Их регулирование может лечь в основу разработки эффективных нейропротекторных препаратов, отметил один из исследователей, старший преподаватель кафедры «Биоинженерия» ДГТУ Станислав Родькин.

По мнению ученых, что лекарственные средства, в состав которых войдут газотрансмиттеры, будут оказывать благоприятное воздействие на организм человека при различных заболеваниях.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий