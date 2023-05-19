Ученые предложили новый способ защиты клеток мозга

Лекарственные препараты на основе газотрансмиттеров — в частности, сероводорода — помогут защитить клетки при различных заболеваниях, считают российские ученые.

Российские исследователи предложили использовать препараты на основе сероводорода для защиты клеток мозга, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службе программы «Приоритет-2030».

Сероводород лучше всего защищает клетки организма в сравнении с другими молекулами- газотрансмиттеры (газопередатчиками) — оксидами азота и углерода, а также диоксидом серы. Он может выступать как антиоксидант, уменьшать воспаление, окислительный стресс, воспаление клеток мозга, а также запускать процесс клеточной гибели. При травмах его уровень в головном мозге снижается.

Основными ферментами, ответственными за синтез сероводорода в организме человека, выступают цистатионин бета-синтаза и цистатионин гамма-лиаза. Их регулирование может лечь в основу разработки эффективных нейропротекторных препаратов, отметил один из исследователей, старший преподаватель кафедры «Биоинженерия» ДГТУ Станислав Родькин.