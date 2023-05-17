Сменная работа нарушила фертильность у женского пола

Ученые из Института клеточных и интегративных нейронаук (INCI) и Страсбургского университета обнаружили, что сменный график работы на протяжении всего четырех недель может нарушать фертильность у подопытных мышей женского пола. Результаты исследования представлены на 25-м Европейском конгрессе эндокринологии, обзор приводит Medical Xpress.

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Предыдущие работы показали, что имитация сменного режима работы в течение нескольких недель у самок грызунов снизила частоту наступления беременности. Теперь авторы провели новые эксперименты, направленные на изучение этого механизма в более длительном временном промежутке.

В ходе испытаний испытуемым мышам изменяли световой цикл, увеличивая продолжительность освещения на десять часов четыре недели подряд (месяц).

Специалисты выявили, что у подопытных происходило сокращение выделения лютеинизирующего гормона в гипофизе, который помогает запустить овуляцию, что привело к снижению фертильности. Отмечается, что регулярное смещение циркадных ритмов из-за режима работы ухудшает передачу световой информации от биологических часов к нейронам, определяющим время выброса лютеинизирующего гормона.