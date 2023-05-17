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Искусственный интеллект может на ранней стадии выявлять рак поджелудочной железы

То, что искусственный интеллект ставит диагнозы различных болезней, уже никого не удивляет. Но на этот раз он, кажется, превзошел сам себя. ИИ научился выявлять одну из самых коварных онкологий - рак поджелудочной железы. В течение пяти лет после выявления этой болезни выживает не более 10 процентов человек. Главная причина - сегодня нет простых и доступных способов, чтобы "поймать" данный вид рака на ранней стадии, когда еще можно принять эффективные меры. Как правило, он диагностируется на поздних стадиях.

Искусственный интеллект может на ранней стадии выявлять рак поджелудочной железы
© Российская Газета

Американские ученые решили привлечь для ранней диагностики искусственный интеллект. Пожалуй, самое удивительное то, как его обучали распознавать болезнь. Обычно нейросеть учат на огромном числе снимков изучаемого органа, сделанных с помощью МРТ, КТ или УЗИ. В данном случае ученые пошли иным путем. "Учебниками" стали записи в медицинских карточках девяти миллионов жителей США и Дании. Авторы работы обучили искусственный интеллект выявлять взаимосвязь между историями болезней и риском развития рака поджелудочной железы. Он оценивал различные заболевания конкретного человека, время, когда они появились и в какой последовательности, а также многие другие факторы.

В итоге появился набор симптомов, на основе которых ИИ смог на ранней стадии предсказывать высокую вероятность рака поджелудочной железы. Например, на риск указывают камни в желчном пузыре, анемия, диабет второго типа, проблемы желудочно-кишечного тракта. И, конечно, воспаление самой поджелудочной железы.

Авторы подчеркивают, что сам по себе ни один из симптомов не является "роковым" для этого органа. Лишь определенные комбинации болезней и последовательность их появления позволяет занести человека в группу риска. Отметим, что обнаружение рака поджелудочной железы на ранней стадии позволяет увеличить выживаемость в течение пяти лет до 44%. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

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