Найден эффективный способ лечения рака мозга

Команда специалистов из Уппсальского университета (Швеция) нашла метод эффективного лечения рака мозга на основе иммунных клеток пациента. В этом случае T-киллеры попадают из кровеносных сосудов в опухоль, а затем уничтожают раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

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У пациентов с глиобластомой чаще всего мало шансов на выживание, поскольку данный вид опухолей слабо поддается лечению. Это происходит из-за способности рака подавлять естественный иммунный ответ организма или скрываться от него.

Результативным способом борьбы с раком мозга может быть иммунотерапия, при которой иммунная система стимулируется таким способом, чтобы иммунные клетки Т-киллеры начинали разрушать опухоль. Однако из-за специфичных особенностей глиобластомы кровеносные сосуды мозга становятся нефункциональными и начинают действовать как барьер, мешающий попаданию иммунных клеток в опухоль.

Чтобы решить эту проблему, авторы использовали вирусный вектор, который позволил изменить кровеносные сосуды головного мозга так, что они начали вырабатывать специфический фактор AAV-LIGHT. Благодаря этому удалось транспортировать Т-клетки из крови в опухолевую ткань. Кроме того, вокруг сосудов сформировалась благоприятная среда, поддерживающая функцию иммунных клеток.

AAV-LIGHT также улучшил образование третичных лимфоидных структур (ТЛС), которые ассоциированы с повышенной чувствительностью к иммунотерапии рака. В конечном итоге ученым удалось добиться повышенной выживаемости у пациентов.