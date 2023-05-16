$79.98+0.8887.16+1.08

Найден эффективный способ лечения рака мозга

Команда специалистов из Уппсальского университета (Швеция) нашла метод эффективного лечения рака мозга на основе иммунных клеток пациента. В этом случае T-киллеры попадают из кровеносных сосудов в опухоль, а затем уничтожают раковые клетки. Результаты исследования опубликованы в журнале Cancer Cell.

Найден эффективный способ лечения рака мозга
© Lenta.ru

У пациентов с глиобластомой чаще всего мало шансов на выживание, поскольку данный вид опухолей слабо поддается лечению. Это происходит из-за способности рака подавлять естественный иммунный ответ организма или скрываться от него.

Результативным способом борьбы с раком мозга может быть иммунотерапия, при которой иммунная система стимулируется таким способом, чтобы иммунные клетки Т-киллеры начинали разрушать опухоль. Однако из-за специфичных особенностей глиобластомы кровеносные сосуды мозга становятся нефункциональными и начинают действовать как барьер, мешающий попаданию иммунных клеток в опухоль.

Чтобы решить эту проблему, авторы использовали вирусный вектор, который позволил изменить кровеносные сосуды головного мозга так, что они начали вырабатывать специфический фактор AAV-LIGHT. Благодаря этому удалось транспортировать Т-клетки из крови в опухолевую ткань. Кроме того, вокруг сосудов сформировалась благоприятная среда, поддерживающая функцию иммунных клеток.

AAV-LIGHT также улучшил образование третичных лимфоидных структур (ТЛС), которые ассоциированы с повышенной чувствительностью к иммунотерапии рака. В конечном итоге ученым удалось добиться повышенной выживаемости у пациентов.

В будущем исследователи планируют продолжить разработку нового лечения, чтобы провести клинические испытания.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий