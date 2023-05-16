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Ученые установили полезное свойство токсоплазмоза для людей

Исследователи финского университета Турку установили, что люди с токсоплазмозом более красивы. Результаты исследования были опубликованы в журнале PeerJ Brain, Cognition and Mental Health.

Ученые установили полезное свойство токсоплазмоза для людей
© Газета.Ru

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание человека и других животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii и характеризующаяся поражением нервной и лимфатической систем, глаз, скелетных мышц, миокарда и других органов.

В подавляющем большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.

До половины населения мира инфицировано токсоплазмозом, в России носителями выступают около 20 % населения.

Ученые давно заметили, что самцы крыс, зараженные токсоплазмой, пользовались особой популярностью у самок по сравнению со здоровыми особями.

Авторы предположили, что такой эффект может наблюдаться и у людей. В эксперименте ученых приняли участие 35 инфицированных добровольцев и 178 здоровых человек.

У первой группы показать асимметрии лица был выше, чем у второй. Обычно люди считают красивыми именно тех, у кого симметричные лицо, так как это указывает на хорошие гены.

Затем 200 других участников оценили фотографии всех добровольцев. Как показали результаты, люди из первой группы казались им более привлекательными.

По словам исследователей, это указывает на то, что токсоплазмоз способствует более здоровому внешнему виду.

"Инфицированные мужчины имели меньшую асимметрию лица, а инфицированные женщины в добавок к этому имели и меньшую массу тела, более высокую самооценку привлекательности. Они также имели большее число половых партнеров. Мы считаем, что T. gondii могут вызывать изменения во внешнем виде и поведении человека-хозяина ради распространения среди людей", - заключили авторы.

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