Как запах пота влияет на окружающих: мнение ученых

Запах пота – это всегда неприятно. Так думают большинство людей. И ошибаются. У пота много запахов, и неприятный – только один из них.

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Издание The Village в разгар лета решило проследить реакцию окружающих на самый неприятный запах пота. С этой целью двое участников эксперимента – молодой человек и девушка – нанесли на тело сыворотку пота. В ее состав входят непосредственно пот и бактерии, которые, вступая во взаимодействие с потом, выделяют газ с запахом немытого тела. Целый день они ходили по городу, занимались своими делами, а специальные камеры отслеживали реакцию окружающих.

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Результат оказался предсказуемым: большинство людей всем своим видом выказывали неудовольствие, но вслух ничего не говорили. По завершении эксперимента тех, кто сталкивался с юношей и девушкой, расспросили уже о других случаях, когда им приходилось общаться в офисе или у общих друзей с людьми, от которых неприятно пахло. Как выяснилось, так или иначе, намекнуть человеку о том, что находиться с ним рядом не очень приятно, пытаются почти все. Кто-то подбрасывает коллеге на стол дезодорант, кто-то в разговоре как бы между прочим упоминает о необходимости пользоваться душем. Правда, среди опрошенных оказался американец, который единственный, кто заявил, что намекать знакомым по поводу их нечистоплотности не станет, так как, по его словам, в Америке это не принято – таким образом можно навсегда потерять приятельские отношения.

Здоровый человек потеет в трех случаях: в жаркую погоду, при физических нагрузках и в стрессовой ситуации. Ученые из Австрии решили проверить реакцию людей на женский пот, который выделяется в в вышеназванных условиях. Около полусотни участниц эксперимента, средний возраст которых составлял 32 года, надевали разные футболки, когда тренировались физически, испытывали влияние высоких температур, а также готовились к докладу в течение очень короткого времени (всего 10 минут), чтобы затем сразу выступить перед большой аудиторией.

С запахом пота этих футболок «ознакомились» 120 человек разного пола и возраста. Они должны были определить деловые качества женщины, черты ее характера и уровень симпатии к ней. В ходе эксперимента для них также крутили видеоролик, на котором женщина занималась домашними делами, работала в офисе или делала утреннюю пробежку.

Наиболее положительно испытуемые отреагировали на запах пота в результате физических нагрузок. А вот «стрессовый пот» вызвал самые негативные ощущения. Его обладательницам приписали такие свойства, как неуверенность в себе, отсутствие хватки и деловых качеств.

Таким образом, австрийские ученые пришли к выводу, что в повседневной жизни мы, часто сами того не ведая, оцениваем человека в том числе и по его запаху. И это несмотря на то что обоняние дает нам лишь два процента информации об окружающем мире. Однако эти два процента часто бывают решающими в выборе партнера, оценке коллеги, а особенно в кулинарных пристрастиях.

Запах тела зависит от характера человека – так считают польские ученые. Они тоже поставили опыт, итоги которого опубликовали в European Journal of Personality. К участию в качестве испытуемых привлекли по сотне женщин и мужчин, они должны были по запаху определить характер человека. Как и австрийцы, поляки использовали футболки с запахом различных людей, побывавших в разных ситуациях. Самыми точными оказались оценки, касающиеся склонности к доминированию у людей противоположного пола. А вот при определении таких факторов, как нервозность, раздражительность, общительность, дружелюбие, разброс во мнениях был существенным.

Комментируя итоги эксперимента, исследователь Агнешка Сороковска обратила внимание, что больше всего в запахе пота отражается уровень половых гормонов. Этим, по ее словам, обусловлен и тот факт, что при выборе полового партнера многие отвергают подходящую на первый взгляд кандидатуру исключительно из-за запаха.