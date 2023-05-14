Ученые утверждают: курение уменьшает размер мозга
Курение уменьшает размер мозга, а главное число знаменитых серых клеточек, которые помогали Пуаро раскрывать самые запутанные преступления. Такой вывод следуют из работы британских ученых, опубликованной в базе данных препринтов medRxiv.
В-первых, были проанализированы сведения о размерах мозга, которые хранились в Британском биобанке. Во-вторых, исследователи спрашивали о вредной привычке группу людей с 2006 по 2010 год, а затем повторно с 2012 по 2013 год. Во время повторного опроса его участникам была проведена магнитно-резонансная томография, чтобы оценить объем мозга.
Итог: у людей, которые ежедневно курили, мозг был в среднем меньше на 7,1 куб. см по сравнению с теми, кто вообще никогда не курил. А серого вещества оказалось на 5,5 куб. см меньше. Кроме того, на 1,6 куб. см уменьшен объем белого вещества, которое участвует в соединении нейронов между собой.
Конечно, на размер мозга влияет интенсивность курения. Каждая ежедневно выкуренная пачка уменьшает за год объем серого вещества на 0,15куб. см.
Можно ли вернуть объем мозга, бросив курить? Ученые дают надежду. Оказалось, что у продержавшихся более года объем мозга больше на 0,09 куб. см. по сравнению с теми, кто продолжает курить.