Ученые утверждают: курение уменьшает размер мозга

Курение уменьшает размер мозга, а главное число знаменитых серых клеточек, которые помогали Пуаро раскрывать самые запутанные преступления. Такой вывод следуют из работы британских ученых, опубликованной в базе данных препринтов medRxiv.

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В-первых, были проанализированы сведения о размерах мозга, которые хранились в Британском биобанке. Во-вторых, исследователи спрашивали о вредной привычке группу людей с 2006 по 2010 год, а затем повторно с 2012 по 2013 год. Во время повторного опроса его участникам была проведена магнитно-резонансная томография, чтобы оценить объем мозга.

Итог: у людей, которые ежедневно курили, мозг был в среднем меньше на 7,1 куб. см по сравнению с теми, кто вообще никогда не курил. А серого вещества оказалось на 5,5 куб. см меньше. Кроме того, на 1,6 куб. см уменьшен объем белого вещества, которое участвует в соединении нейронов между собой.

Конечно, на размер мозга влияет интенсивность курения. Каждая ежедневно выкуренная пачка уменьшает за год объем серого вещества на 0,15куб. см.