Врачи научились распознавать предрасположенность младенцев к шизофрении

Ученые рассматривали образцы крови у 333 новорожденных из Швеции, при этом были обнаружены 24 млн метилированных меток. После этого применили метод статистического анализа, который помог выявить специфичные для каждого типа клеток метки.

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Полученные данные сравнили с информацией о транскрипции из 595 посмертных образцов мозга людей, как с шизофренией, так и без. Также провели сравнение с данными о метилировании крови 2970 взрослых, взятых у пациентов с шизофренией и из группы без заболевания.

Оказалось, что некоторые различия в метилировании, с которыми рождались дети, сигнализируют о повышенном риске развития этой болезни.