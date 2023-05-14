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Врачи научились распознавать предрасположенность младенцев к шизофрении

Ученые рассматривали образцы крови у 333 новорожденных из Швеции, при этом были обнаружены 24 млн метилированных меток. После этого применили метод статистического анализа, который помог выявить специфичные для каждого типа клеток метки.

Врачи научились распознавать предрасположенность младенцев к шизофрении
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Полученные данные сравнили с информацией о транскрипции из 595 посмертных образцов мозга людей, как с шизофренией, так и без. Также провели сравнение с данными о метилировании крови 2970 взрослых, взятых у пациентов с шизофренией и из группы без заболевания.

Оказалось, что некоторые различия в метилировании, с которыми рождались дети, сигнализируют о повышенном риске развития этой болезни.

Несмотря на то, что шизофрения, прежде всего, имеет генетическую природу, авторы исследования сумели доказать, что на ее возникновение оказывают влияние и факторы окружающей среды, способные вызывать химические изменения в ДНК.

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