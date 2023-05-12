$77.20+1.3284.25+1.36

У летучих мышей обнаружили полезный для людей белок

Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка обнаружили у летучих мышей полезный белок, перспективный для формирования новых направлений лечения воспалительных заболеваний у людей. Результаты работы опубликованы в журнале Cell.

У летучих мышей обнаружили полезный для людей белок
© Lenta.ru

Авторы сосредоточились на способности этих животных переносить вирусы без особого вреда для себя. Они изучили мультибелковые комплексы инфламмасомы, которые провоцируют сильное воспаление, наблюдающееся при многих заболеваниях и снижении функций во время старения.

Выяснилось, что белок ASC2 способен подавлять инфламмасомы, предотвращая воспаление. Это означает, что ключевой механизм контроля воспаления — активность ASC2. Именно он обеспечивает высокую продолжительность жизни летучих мышей, а также возможность переносить вирусы, не болея.

Более подробное исследование показало, что в ASC2 находятся четыре важные аминокислоты, которые отвечают за эффективность белка в подавлении воспаления. Он получил такую способность в результате эволюции. В эксперименте на генетически модифицированных грызунах с замененным белком удалось достичь ослабления воспаления и снижения тяжести заболеваний, вызванных различными патогенами, в том числе вирусами.

Чем опасны и полезны летучие мыши для человека

Открытие может привести к разработке препаратов, которые будут имитировать противовоспалительный эффект белка, что поможет лечить воспалительные заболевания и, возможно, замедлить старение. На данный момент ученые подали заявку на патент и изучают коммерческие возможности для производства лекарств.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий