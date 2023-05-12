Ученые назвали содержащие спирт «безалкогольные» продукты

Среди популярных напитков и продуктов, многие из которых любят дети, немало тех, что содержат этиловый спирт, хотя и в минимальных концентрациях. Исследование на эту тему провели немецкие ученые.

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Как отмечают эксперты, специально алкоголь используют для производства некоторых конфет и кондитерских изделий, в остальных случаях он образуется естественным образом – в результате ферментации (брожения). Лидерами по наличию спирта считаются квас и кефир, поскольку являются продуктами двойного брожения – молочнокислого и спиртового.

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Содержание этанола в квасе сейчас ограничивают 1,2%, а ранее его концентрация могла доходить до 2,6%. В кефире около 0,07% этилового спирта. Однако при длительном хранении, а также в тепле, напиток продолжает бродить, и концентрация этанола может возрастать до 3%. Заметные концентрации спирта имеют также тан, айран, кумыс и ацидофиллин.С помощью дрожжевого брожения получают хлеб, в котором соответственно тоже есть этанол. По данным исследования, проведенного немецкими учеными в 2016 году, концентрация спирта в хлебобулочных изделиях колебалась от 0,009 до 1,28%. Самыми «алкогольными» оказались булочки для гамбургеров.

Еще одним любимым многими продуктом брожения является квашеная капуста. В ней количество этанола доходит до 2%. К «слабоалкогольным» продуктам относятся и фруктовые соки. По данным ученых из Германии, в виноградных содержится 0,29-0,88% алкоголя, в яблочных – 0,06-0,66%, в апельсиновых – 0,16-0,73%.

Сами фрукты и ягоды со временем тоже начинают бродить. Немецкие исследователи изучали бананы, которые, как оказалось, в состоянии спелости содержат 0,04% спирта. Больше всего этанола в плодах, кожура которых начинает покрываться коричневыми пятнами, а максимальная концентрация содержится в потемневшей и более мягкой части плодов.

По словам исследователей, точных данных о вреде алкоголя в составе таких продуктов нет. Однако ученые выделили три группы людей, которые должны быть осторожными при их употреблении. Это дети, в частности младенцы, беременные женщины и бывшие алкоголики, у которых высок риск рецидива болезни, отмечается в Food and Chemical Toxicology.