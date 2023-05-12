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Голод оказался способен замедлять процессы старения

Ограничение калорий может увеличить продолжительность жизни животных, как показали исследования. Новая научная работа Мичиганского университета в США гласит, что простого чувства голода может быть достаточно для замедления процессов старения.

Голод оказался способен замедлять процессы старения
© Мир24

Ученые провели эксперимент с двумя популяциями плодовых мушек. Первых кормили пищей с пониженным содержанием аминокислот ВСАА. В результате насекомые начинали потреблять больше дрожжей, что указывало на постоянное чувство голода.

Второй группе мушек активировали нервные клетки, ответственные за чувство голова, с помощью красного света. Такие насекомые потребляли в два раза больше пищи, чем их собратья. При этом, как показали результаты, мушки из обеих групп прожили значительно дольше, чем насекомые их контрольных групп.

«Мы думаем, что создали у мух своего рода ненасытный голод. И благодаря этому мухи жили дольше», – отметила соавтор исследования Кристи Уивер.

Ученые отметили, что использовали для исследования только мух. Но есть «все основания полагать», что подобный эффект может наблюдаться и у представителей других видов, сообщает Science.

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