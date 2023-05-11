Успехи в борьбе с онкологией: 5 вакцин от рака, созданных за последнее время
По данным Минздрава РФ, в 2023 году онкологией болеют порядка 4 миллионов россиян. Каждый год фиксируется примерно 600 тысяч новых случаев заболевания. Показатели ужасающие. Вот почему учёные и медики всего мира не оставляют попыток найти действенное лекарство, которое бы победило эту болезнь, как когда-то это получилось с оспой, корью и даже обычным ОРВИ.
Два с половиной года назад мы уже задавались вопросом: существует ли вакцина от рака? С тех пор наука продвинулась вперед в данном вопросе, и сегодня мы расскажем о пяти новых наработках в области поиска лекарства от рака за последние годы.
США
Гарвардские учёные на днях протестировали новую вакцину на лабораторных мышах. Эта новейшая разработка позволяет «редактировать» опухолевые клетки и «задавать» им команды. Исследователи взяли инструмент под названием «генетические ножницы» (CRISPR-Cas9) и с его помощью внесли изменения в ДНК онкоклеток.
Обычно раковые клетки ищут и заражают здоровые, но с вакциной они будут искать такие же опухолевые, и уничтожать их. Получился механизм клеточного самоубийства.
Прорыв учёных заключается вот в чём: обычно при поиске лекарства от рака используют неактивные клетки, но в этот раз исследователи решили «сыграть» на умении клеток искать друг друга и «поглощать». Ещё одно преимущество новой вакцины в том, что иммунная система запомнит новые клетки, и в будущем это предотвратит развитие новообразования дальше.
Россия
В сентябре прошлого года исследователи из Центра исследований онкологии имени Николая Петрова в Петербурге сообщили, что планируют лицензировать новую технологию создания противоопухолевых вакцин. Патент на изобретение был получен в 2021 году.
Это серия препаратов на основе дендритных клеток, способная уничтожать новообразования. Уникальность способа лечения в том, что под каждую вакцину нужно брать именно кровь больного пациента, и на основе полученных анализов разрабатывать персональную вакцину. В 40% случаев иммунная система реагирует на препарат и уничтожает раковые клетки.
Вакцина уже протестирована на людях с последней стадией заболевания ― 800 человек уже удалось спасти от смерти.
Планируется, что производство препаратов начнётся в 2024 году.
Германия
В октябре прошлого года представители компании BioNTech сообщили о том, что к 2030 году планируют зарегистрировать собственную вакцину от нескольких видов онкологии.
Технология препарата заимствована у вакцины против коронавируса Pfizer. Алгоритм мРНК, который используется для профилактики COVID-19, кодирует белок клетки (антиген), чем провоцирует иммунную систему бороться с заболеванием. Эту технология и собираются «перепрошить» под раковые клетки учёные.
Сейчас проходят лабораторные исследования, и их сложность в том, что у разных видов онкологии разный белок. Так что универсальным препарат сделать не получится.
Белоруссия
С 2020 года Белоруссия совместно с США разрабатывает ДНК-вакцину от рака «Еленаген». Оригинальную технологию придумал американский биолог Алекс Шнейдер, а белорусские специалисты создали собственные аналоги, которые продолжают исследовать и тестировать.
Препарат работает в сочетании с химиотерапией, и уже есть случаи выздоровления даже среди тяжелобольных пациентов. Исследователи утверждают, что в лечении рака яичников вакцина показала лучшие результаты во всём мире.
В ближайшее время планируется наладить производство препарата.
Британия
С 2020 года исследователи Биомедицинского института Фрэнсиса Крика исследуют и тестируют вакцину, призванную обезвредить KRAS ― ген в организме, который отвечает за передачу сигналов при работе клеток. Именно он чаще всего мутирует, и запускает процесс онкообразования. Его удалось обнаружить в 30% случаев при раке лёгких, в 50% при раке кишечника и в 90% при раке поджелудочной железы.
Новая вакцина должна помочь «выключать» этот ген и стимулировать ответ иммунитета на поиск и уничтожение заражённых клеток по мутациям KRAS-гена. По сути, вакцина от рака работает так же, как обычная прививка от гриппа.
Пока препарат тестируется на мышах. За 75 дней эксперимента выживаемость испытуемых составила 65%.
В качестве эпилога
Онкология ― это заболевание, с которым человечеству предстоит ещё долго бороться. Проблема в том, что раковые клетки живут в любом организме, но в какой-то момент по разным причинам могут «проснуться», и превратиться в злокачественные. Болезни, сильные стрессы и многие другие факторы становятся причиной появления новообразований, когда иммунитет перестаёт справляться с подавлением раковых клеток. Вот почему учёные всего мира так обеспокоены поиском вакцины ― никто не знает, как и у кого проявится онкология. Если планы по производству успешных препаратов воплотятся, то человечество сможет перестать опасаться рака так же, как когда-то это случилось с оспой или холерой. И это ли не одна из главных целей нас, как вида? Нет никаких сомнений, что, если бы средства, затрачиваемые на войну во всем мире, были направлены на здравоохранение, рак мы уже победили давно.