5 вакцин от рака, созданных за последнее время

По данным Минздрава РФ, в 2023 году онкологией болеют порядка 4 миллионов россиян. Каждый год фиксируется примерно 600 тысяч новых случаев заболевания. Показатели ужасающие. Вот почему учёные и медики всего мира не оставляют попыток найти действенное лекарство, которое бы победило эту болезнь, как когда-то это получилось с оспой, корью и даже обычным ОРВИ.

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Два с половиной года назад мы уже задавались вопросом: существует ли вакцина от рака? С тех пор наука продвинулась вперед в данном вопросе, и сегодня мы расскажем о пяти новых наработках в области поиска лекарства от рака за последние годы.

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США

Гарвардские учёные на днях протестировали новую вакцину на лабораторных мышах. Эта новейшая разработка позволяет «редактировать» опухолевые клетки и «задавать» им команды. Исследователи взяли инструмент под названием «генетические ножницы» (CRISPR-Cas9) и с его помощью внесли изменения в ДНК онкоклеток.

Обычно раковые клетки ищут и заражают здоровые, но с вакциной они будут искать такие же опухолевые, и уничтожать их. Получился механизм клеточного самоубийства.

Прорыв учёных заключается вот в чём: обычно при поиске лекарства от рака используют неактивные клетки, но в этот раз исследователи решили «сыграть» на умении клеток искать друг друга и «поглощать». Ещё одно преимущество новой вакцины в том, что иммунная система запомнит новые клетки, и в будущем это предотвратит развитие новообразования дальше.

Россия

В сентябре прошлого года исследователи из Центра исследований онкологии имени Николая Петрова в Петербурге сообщили, что планируют лицензировать новую технологию создания противоопухолевых вакцин. Патент на изобретение был получен в 2021 году.

Это серия препаратов на основе дендритных клеток, способная уничтожать новообразования. Уникальность способа лечения в том, что под каждую вакцину нужно брать именно кровь больного пациента, и на основе полученных анализов разрабатывать персональную вакцину. В 40% случаев иммунная система реагирует на препарат и уничтожает раковые клетки.

Вакцина уже протестирована на людях с последней стадией заболевания ― 800 человек уже удалось спасти от смерти.

Планируется, что производство препаратов начнётся в 2024 году.

Германия

В октябре прошлого года представители компании BioNTech сообщили о том, что к 2030 году планируют зарегистрировать собственную вакцину от нескольких видов онкологии.

Технология препарата заимствована у вакцины против коронавируса Pfizer. Алгоритм мРНК, который используется для профилактики COVID-19, кодирует белок клетки (антиген), чем провоцирует иммунную систему бороться с заболеванием. Эту технология и собираются «перепрошить» под раковые клетки учёные.

Сейчас проходят лабораторные исследования, и их сложность в том, что у разных видов онкологии разный белок. Так что универсальным препарат сделать не получится.

Белоруссия

С 2020 года Белоруссия совместно с США разрабатывает ДНК-вакцину от рака «Еленаген». Оригинальную технологию придумал американский биолог Алекс Шнейдер, а белорусские специалисты создали собственные аналоги, которые продолжают исследовать и тестировать.

Препарат работает в сочетании с химиотерапией, и уже есть случаи выздоровления даже среди тяжелобольных пациентов. Исследователи утверждают, что в лечении рака яичников вакцина показала лучшие результаты во всём мире.

В ближайшее время планируется наладить производство препарата.

Британия

С 2020 года исследователи Биомедицинского института Фрэнсиса Крика исследуют и тестируют вакцину, призванную обезвредить KRAS ― ген в организме, который отвечает за передачу сигналов при работе клеток. Именно он чаще всего мутирует, и запускает процесс онкообразования. Его удалось обнаружить в 30% случаев при раке лёгких, в 50% при раке кишечника и в 90% при раке поджелудочной железы.

Новая вакцина должна помочь «выключать» этот ген и стимулировать ответ иммунитета на поиск и уничтожение заражённых клеток по мутациям KRAS-гена. По сути, вакцина от рака работает так же, как обычная прививка от гриппа.

Пока препарат тестируется на мышах. За 75 дней эксперимента выживаемость испытуемых составила 65%.

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