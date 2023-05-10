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Чем так опасен для мозга микропластик

Новая научная работа, опубликованная в Nanomaterials, показала, что частицы микропластика попадают в мозг спустя всего два часа после их приёма внутрь. Это значит, что микропластик опаснее, чем мы думали раньше.

Чем так опасен для мозга микропластик
© Ferra.ru

В мозге человека и других животных (например, мышей) есть гематоэнцефалический барьер. Это некая защитная плёнка из кровеносных сосудов и тканей.

Учёные выяснили в ходе недавнего исследования, как микропластик при проглатывании влияет на мозг мышей. В ходе эксперимента специалисты использовали микропластик трёх размеров: 9,5 микрона; 1,14 микрона; и 293 нанометра. Спустя два часа после того, как животным вводили частицы микропластика, учёные увидели пластик в мозге мышей.

Проблема в том, что частицы пластика при попадании в мозг могут повысить риск развития воспаления, неврологических расстройств или болезней вроде Альцгеймера или Паркинсона.

Команда исследователей при помощи компьютерного моделирования обрисовала процесс перемещения микропластика в мозг.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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