Ученые нашли связь воздействия взрывов и болезни Альцгеймера

Ученые из Университета Миссури в Колумбии выяснили, что у военных, подвергшихся воздействию взрывов, может развиться аномальное накопление бета-амилоидов в мозгу, связанных с болезнью Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Radiology.

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Некоторые формы бета-амилоида могут накапливаться в форме агрегатов в головном мозге. Считается, что это может привести к снижению когнитивных функций, вплоть до развития болезни Альцгеймера. Исследования, проведенные за последние несколько десятилетий, показывают, что может существовать связь между повторяющимися или тяжелыми черепно-мозговыми травмами и аномальным накоплением бета-амилоида.

Черепно-мозговые травмы могут быть результатом ударных волн от взрывов на поле боя. В новом исследовании с января 2020 года по декабрь 2021 года на военной базе приняли девять военных, которые ранее подвергались воздействию взрывов на поле боя. Еще девять гражданских лиц были включены в исследование в качестве здоровой контрольной группы. Все участники были здоровыми молодыми мужчинами, и у них не было сотрясений мозга в истории болезни.

Все участники прошли ПЭТ-сканирование головы для оценки и количественного определения амилоидных изменений. Аномальное накопление амилоида наблюдалось у шести из девяти участников-военных. Ни у одного из здоровых участников контрольной группы не было выявлено аномального накопления амилоида.