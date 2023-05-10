Прием гормонов при менопаузе снижает риск переломов у женщин

Ученые из США выяснили, что заместительная терапия гормонами в менопаузе повышает плотность костей и снижает риск переломов в постменопаузе. Исследование опубликовано в журнале Menopause.
Остеопороз — заболевание, при котором происходит снижение плотности костей и повышается риск переломов, хронических болей и инвалидности. Остеопорозу предшествует менее выраженная потеря плотности костей — остеопения. Повышение риска развития остеопороза связано с дефицитом эстрогенов. Отчасти поэтому у женщин в постменопаузе риск развития остеопороза выше, чем у пожилых мужчин.
В новом исследовании ученые проанализировали данные более чем шести тысяч женщин в постменопаузе. Они рассмотрели несколько методов гормональной терапии, включая оральные контрацептивы, таблетки, содержащие только эстроген, комбинированные таблетки эстроген-прогестаген и пластыри, содержащие только эстроген.
Исследователи пришли к выводу, что за исключением пластырей, все формы гормональной терапии защищали от снижения минеральной плотности костей поясничного отдела позвоночника у женщин в постменопаузе. Эти преимущества сохранялись даже после прекращения приема гормональных препаратов.
Несмотря на то, что гормоны замедляли потерю плотности костей, их прием не повлиял на распространенность остеопороза. Это означает, что прием гормонов может быть эффективен не для всех женщин в менопаузе, поэтому требуются дальнейшие исследования.