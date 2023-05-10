Прием гормонов при менопаузе снижает риск переломов у женщин

Ученые из США выяснили, что заместительная терапия гормонами в менопаузе повышает плотность костей и снижает риск переломов в постменопаузе. Исследование опубликовано в журнале Menopause.

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Остеопороз — заболевание, при котором происходит снижение плотности костей и повышается риск переломов, хронических болей и инвалидности. Остеопорозу предшествует менее выраженная потеря плотности костей — остеопения. Повышение риска развития остеопороза связано с дефицитом эстрогенов. Отчасти поэтому у женщин в постменопаузе риск развития остеопороза выше, чем у пожилых мужчин.

В новом исследовании ученые проанализировали данные более чем шести тысяч женщин в постменопаузе. Они рассмотрели несколько методов гормональной терапии, включая оральные контрацептивы, таблетки, содержащие только эстроген, комбинированные таблетки эстроген-прогестаген и пластыри, содержащие только эстроген.

Исследователи пришли к выводу, что за исключением пластырей, все формы гормональной терапии защищали от снижения минеральной плотности костей поясничного отдела позвоночника у женщин в постменопаузе. Эти преимущества сохранялись даже после прекращения приема гормональных препаратов.