Психические расстройства повышают риск инсульта у молодых

Ученые из Сеульского национального университета выяснили, что психические расстройства в возрасте 20–39 лет повышают риск инфаркта миокарда и инсульта в три раза и более.
Исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology.
Ученые проанализировали данные более чем 6,5 миллионов человек от 20 до 39 лет из базы данных Корейской национальной службы медицинского страхования. У почти 900 тысяч участников было какое-либо психическое заболевание, включая депрессию, тревогу и бессонницу.
За средний период наблюдения (7,6 лет) было зарегистрировано более 16 тысяч случаев инфарктов миокарда и более 10 тысяч случаев инсульта. Наличие любого психического расстройства повышало вероятность инфаркта миокарда на 58%, а инсульта — на 42%.
При рассмотрении каждого расстройства в отдельности риск инфаркта миокарда или инсульта был в примерно 3 раза выше у лиц с посттравматическим стрессовым расстройством (по сравнению с участниками без психических расстройств). Более чем в два раза риск инфаркта был повышен при шизофрении, биполярном расстройстве, расстройстве, связанном с употреблением психоактивных веществ.
Почти в два раза был повышен риск при расстройствах пищевого поведения, депрессии и в полтора раза — при тревоге.
Результаты были получены после поправки на возраст, пол, доход, уровень физической активности и наличие гипертонии, диабета, ожирения, высокого уровня холестерина, хронической болезни почек и вредных привычек.
Это означает, что связь между психическими расстройствами, инсультом и инфарктом нельзя объяснить нездоровым образом жизни участников.
"Результаты показывают, что люди с психическими расстройствами должны проходить регулярные медицинские осмотры и при необходимости принимать лекарства для предотвращения инфаркта миокарда и инсульта. Хотя образ жизни не объясняет повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, это не означает, что более здоровые привычки не улучшат прогноз. Изменение образа жизни поэтому следует рекомендовать молодым людям с психическими расстройствами для укрепления здоровья сердца", — подчеркнули ученые.