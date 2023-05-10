Прием витамина D3 может снизить риск смерти от рака

Ученые из Немецкого центра исследования рака выяснили, что потребление витамина D может снизить смертность от рака. Исследование опубликовано в журнале Ageing Research Reviews.

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Ученые проанализировали данные 14 исследований высочайшего качества, проведенных в Немецком центре исследования рака, в которых суммарно приняли участие почти 105 тысяч человек.

Смертность от рака при ежедневном приеме витамина D3 в невысоких дозах была ниже на 12%. Этот эффект наблюдался и у людей с дефицитом, и без него.

Высокие дозы витамина D3, принимавшиеся с большими интервалами, не оказали влияния на смертность от рака. Эффект был особенно заметен у пациентов с колоректальным раком: у 59% наблюдался дефицит витамина D3, что также было связано с неблагоприятным прогнозом.

Авторы исследования предполагают, что снижение смертности связано с выработкой активного агента, гормона кальцитриола, который синезируется из витамина D3 в организме и, предположительно, может мешать росту опухоли.