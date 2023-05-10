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Врачи выяснили, что когда возникают раковые опухоли в груди

Ученые из Вашингтонского университета выяснили, что раковые опухоли чаще возникают в молочных железах, плотность которых медленнее снижается с возрастом. Исследование опубликовано в журнале JAMA Oncology.

Врачи выяснили, что когда возникают раковые опухоли в груди
© Газета.Ru

Многие женщины среднего и старшего возраста проходят маммографию каждые один-два года для выявления рака молочной железы. Новое исследование показывает, что маммограммы содержат малоиспользуемые данные, которые могут помочь выявить женщин с высоким риском рака молочной железы и даже выявить, какая грудь может быть поражена раком в будущем.

Ученые проанализировали изменение плотности груди в течение десяти лет у тысячи женщин. В общей сложности они рассмотрели 8710 изображений одной груди. У трехсот пациенток развился рак молочной железы.

Женская грудь обычно становится менее плотной с возрастом. Ученые обнаружили, что плотность уменьшалась значительно медленнее в тех молочных железах, в которых позже развился рак, чем в тех, у которых рак не развивался. Авторы отметили, что рак молочной железы редко развивается в обеих молочных железах одновременно, поэтому они рассматривали каждую молочную железу по отдельности.

Сейчас врачи оценивают риск рака груди у женщины, учитывая возраст, семейную историю болезни, наличие генетических вариантов высокого риска и плотность груди. Женщин, относящихся к группе высокого риска, направляют на дополнительный скрининг, который обычно включает ежегодное магнитно-резонансное сканирование (МРТ) в дополнение к ежегодной маммографии.

Открытие ученых в будущем поможет диагностировать рак груди на еще более ранних стадиях, что позволит повысить выживаемость женщин.

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