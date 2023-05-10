Ученые успешно соединили мозг обезьяны с компьютером

Китайские ученые подсоединились к мозгу обезьяны с помощью компьютера и заставили ее двигать механической рукой.

Китайские ученые рассказали о первой в истории успешной операции, в ходе которой им удалось подключиться к мозгу обезьяны с помощью компьютера. Операцию провели специалисты Нанькайского университета.

Они подключили интерфейс мозг-компьютер к мозгу обезьяны, записали ритм ЦНС и использовали его для управления механической рукой. Отличием данной операции стало то, что ученым удалось стабилизировать систему распознавания, сообщает Xinhua. В дальнейшем это может быть использовано в науке о мозге человека, считают ученые.