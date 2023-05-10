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Китайские ученые заявили об успешной операции по соединению мозга обезьяны  с компьютером

Китайские ученые подсоединились к мозгу обезьяны с помощью компьютера и заставили ее двигать механической рукой.

Ученые успешно соединили мозг обезьяны с компьютером
© runews24.ru

Китайские ученые рассказали о первой в истории успешной операции, в ходе которой им удалось подключиться к мозгу обезьяны с помощью компьютера. Операцию провели специалисты Нанькайского университета.

Они подключили интерфейс мозг-компьютер к мозгу обезьяны, записали ритм ЦНС и использовали его для управления механической рукой. Отличием данной операции стало то, что ученым удалось стабилизировать систему распознавания, сообщает Xinhua. В дальнейшем это может быть использовано в науке о мозге человека, считают ученые.

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