Нейробиологи озадачены нестандартным явлением в человеческом мозге

Американские ученые Эндрю Финк и Карл Шуновер выявили, что пробуждение нейронов при каких-то запахах или воспоминаниях меняются со временем, и происходит это совершенно неожиданным образом, говорится в материале издания The Atlantic.

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Опыт был проведен на грызунах. Они каждый день нюхали одинаковые ароматы, а исследователи отмечали активность использованных нейронов. По словам экспертов, со временем состав групп нейронов менялся.

Другие ученые из Колумбии сравнили данный феномен с уже введенным термином “репрезентативный дрейф”. При этом им еще не известен характер изменения нейронов, а также то, какая доля мозга ответственна за изменение восприятия. По словам ученых, чтобы раскрыть этот парадокс, потребуются годы.

Американские специалисты с 2014 по 2018 год проводили свою работу, чтобы установить, что “дрейф” вызван именно изменениями нейронов. И им все же удалось доказать, что вероятность того, что реакция нейронов останется прежней всего через месяц равна 1:15.

Теперь, по словам Шуновера, ученые пытаются найти зоны, в которых не происходит изменения нейронов, а также определить скорость процесса, насколько он серьезен и какие могут быть последствия.