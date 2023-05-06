Обнаружена способность паров этанола защищать от гриппа

Во время опытов на мышах специалисты использовали устройство для производства паров этанола в небольшом контейнере. Они установили, что у инфицированных гриппом H1N1 грызунов вирус прекращал размножаться после 10 минут вдыхания паров этанола.

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Уточняется, что концентрация паров должна быть выше 20%. Ученые подчеркивают, что такая концентрация не токсична для клеток легких, которые ученые вырастили в лаборатории.