Обнаружена способность паров этанола защищать от гриппа
Во время опытов на мышах специалисты использовали устройство для производства паров этанола в небольшом контейнере. Они установили, что у инфицированных гриппом H1N1 грызунов вирус прекращал размножаться после 10 минут вдыхания паров этанола.
Уточняется, что концентрация паров должна быть выше 20%. Ученые подчеркивают, что такая концентрация не токсична для клеток легких, которые ученые вырастили в лаборатории.
По мнению авторов исследования, этот подход может пригодиться для борьбы и с другими вирусам, имеющими белковую оболочку, в том числе и SARS-CoV-2. Ингаляции с этанолом могут стать универсальным дешевым средством для борьбы с ОРВИ.