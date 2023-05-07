$76.82-1.7984.91-2.09

Разговоры по мобильному телефону связали с риском повышенного кровяного давления

Китайские ученые из Южного медицинского университета пришли к выводу, что разговоры по мобильному телефону более 30 минут в неделю связаны с увеличением риска повышенного кровяного давления на 12 процентов. Результаты исследования описаны в European Heart Journal — Digital Health (EHJDH).

Разговоры по мобильному телефону связали с риском повышенного давления
© Lenta.ru

В работе были рассмотрены данные более 200 тысяч взрослых в возрасте от 37 до 73 лет без диагностированной гипертонии. Средний возраст испытуемых составил 54 года, 88 процентов пользовались мобильными телефонами.

Специалисты сосредоточили свое внимание на связи использования мобильных телефонов для звонков и впервые возникшего повышенного давления. Информацию об использовании мобильного телефона для совершения и приема звонков собрали методом опроса, который включал вопросы о времени и частоте применения устройства, а также об использовании функции громкой связи. За 12 лет наблюдения почти у 14 тысяч человек (семи процентов) развилась гипертония.

Авторы скорректировали данные с поправкой на возраст, пол, индекс массы тела, расу, депривацию, анамнез гипертонии в семье, образование, курение, давление, липиды в крови, воспаление, уровень глюкозы в крови, функцию почек и использование лекарств для снижения уровня холестерина или глюкозы в крови.

Анализ показал, что у пользователей мобильных телефонов риск гипертонии был на семь процентов выше по сравнению с теми, кто ими не пользовался. У людей, которые разговаривали по мобильному телефону 30 минут или более в неделю, вероятность развития высокого кровяного давления была на 12 процентов выше.

В частности, еженедельное использование телефона в течение 30-59 минут, 1-3 часов, 4-6 часов и более 6 часов было связано с повышением вероятности постановки диагноза гипертония на 8, 13, 16 и 25 процентов соответственно.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий