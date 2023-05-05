Ученые объяснили, почему появляются седые волосы

Группа учёных, состоящая из американских и японских специалистов, выяснила, почему седеют волосы. Ранее считалось, что меланоциты — стволовые клетки, вырабатывающие меланин, защищающий от рака кожи — погибают. Но теперь учёные доказали, что эти клетки просто теряют активность, что и приводит к поседению.

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Меланоциты находятся в эпидермисе и вместе с пигментом кожи определяют цвет волос и глаз. Но если эти клетки затормаживают выработку пигмента, это прежде всего влияет на волосы, которые начинают терять первоначальный цвет и седеют.