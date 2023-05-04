Выявлены новые свойства гиалуроновой кислоты

Группа исследователей из России с помощью новой методики атомно-силовой микроскопии изучила свойства молекул гиалуроновой кислоты.

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Гиалуроновая кислота входит в состав кожи, пуповины, и ряда других органов человека, а также активно используется в биомедицинских и косметических целях. На ее основе в будущем можно будет разработать материалы, максимально похожие на живые ткани человека. По мнению ученых, гиалуроновая кислота станет одним из важных компонентов искусственной кожи, так как улучшит ее биосовместимость и существенно повысит регенерацию поврежденных тканей.

Исследователи из МФТИ и университета «Сириус» усовершенствовали имеющиеся средства атомно-силовой микроскопии. В частности, они разработали сверхострые зонды с радиусом острия в один нанометр и применили атомарно-ровной подложки из модифицированного графита.