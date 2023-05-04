У диабета второго типа выявлено еще одно осложнение

Ученые доказали, что сахарный диабет может стать причиной поражения легких. Прежде было известно, что болезнь оказывает влияние на многие органы, однако легкие и дыхательная система были вне подозрения, информирует издание «Аргументы и Факты».

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В материале говорится, что сахарный диабет 2-го типа бьет по всем сосудам, сердцу, мозгу, почкам, глазам, иммунитету, нижним конечностям, печени, а также может способствовать развитию некоторых видов рака.

Новое исследование ученых показало, что эта болезнь может напрямую вызывать осложнения со стороны легких. По словам экспертов, поражения связаны с уровнем сахара в крови.

Итоги были объявлены в рамках научной конференции Diabetes UK, которая является главной организацией по сахарному диабету в Британии. Эксперты провели огромное исследование, проанализировав данные почти 500 тысяч человек. Применяя дыхательные тесты для диагностики заболеваний легких и сложную статистику, они установили, что нарушение функции лёгких вызывают высокие уровни сахара в крови.