Доказана связь качества воздуха и сна

Международная команда ученых из Датского технического университета и Университета Цзяо Тонг доказала связь качества воздуха в спальне и сна: ночь в хорошо проветриваемой комнате улучшила когнитивные навыки в течение следующего дня. Результаты исследования опубликовано в журнале Building and Environment.

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Авторы провели измерения качества воздуха в более чем 100 домах на протяжении двух недель. Испытуемых попросили спать, как обычно: с открытым или закрытым окном, или дверью. У участников отслеживалось качества сна, а каждое утро они выполняли тесты на когнитивные способности. Также велся электронный журнал времяпрепровождения днем и сна ночью, который обновлялся за десять минут до отхода ко сну и сразу после пробуждения.