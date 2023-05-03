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Медики установили связь между тревогой и повышенным давлением у здоровых людей

Согласно новому исследованию ученых из Университета Штата Монтана в США, опубликованному в журнале American Journal of Physiology, тревожные люди имеют повышенные кровяное давление и активность симпатических нервов.

Медики установили связь между тревогой и повышенным давлением
© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 88 взрослых в возрасте от 18 до 47 лет. Все участники не страдали от лишнего веса, не курили, не принимали никаких лекарств и не имели каких-либо заболеваний. Все участники прошли оценку уровня тревожности, а также тестирования вегетативной системы (измерение давления, частоты сердечных сокращений и активности симпатических нервов мышц (MSNA).

Исследователи обнаружили, что тревога была связана как с артериальным давлением в состоянии покоя, так и с MSNA.

«Вывод этого исследования заключается в том, что как кровяное давление, так и симпатическая нервная система связаны с тревогой. Тревожность связана с повышенным давлением и симпатической активностью. Ранее такую взаимосвязь наблюдали только у людей, страдающих от тревожного расстройства. Как итог – нам всем нужно беспокоиться о тревоге, даже когда мы кажемся здоровыми», – заключили исследователи.

В будущем авторы продолжат изучать влияние ощущения тревоги на здоровье человека.

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