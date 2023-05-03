Медики установили связь между тревогой и повышенным давлением у здоровых людей
Согласно новому исследованию ученых из Университета Штата Монтана в США, опубликованному в журнале American Journal of Physiology, тревожные люди имеют повышенные кровяное давление и активность симпатических нервов.
В исследовании приняли участие 88 взрослых в возрасте от 18 до 47 лет. Все участники не страдали от лишнего веса, не курили, не принимали никаких лекарств и не имели каких-либо заболеваний. Все участники прошли оценку уровня тревожности, а также тестирования вегетативной системы (измерение давления, частоты сердечных сокращений и активности симпатических нервов мышц (MSNA).
Исследователи обнаружили, что тревога была связана как с артериальным давлением в состоянии покоя, так и с MSNA.
«Вывод этого исследования заключается в том, что как кровяное давление, так и симпатическая нервная система связаны с тревогой. Тревожность связана с повышенным давлением и симпатической активностью. Ранее такую взаимосвязь наблюдали только у людей, страдающих от тревожного расстройства. Как итог – нам всем нужно беспокоиться о тревоге, даже когда мы кажемся здоровыми», – заключили исследователи.
В будущем авторы продолжат изучать влияние ощущения тревоги на здоровье человека.