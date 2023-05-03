Медики установили связь между тревогой и повышенным давлением

«Вывод этого исследования заключается в том, что как кровяное давление, так и симпатическая нервная система связаны с тревогой. Тревожность связана с повышенным давлением и симпатической активностью. Ранее такую взаимосвязь наблюдали только у людей, страдающих от тревожного расстройства. Как итог – нам всем нужно беспокоиться о тревоге, даже когда мы кажемся здоровыми», – заключили исследователи.