Ученые: то, что мы используем только 10% мозга, – это миф

Все мы слышали утверждение о том, что в обычной жизни мы пользуемся только 10% мозга. Но это всего лишь миф, причём опасный.

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Не совсем понятно, откуда вообще возникла идея о том, что люди пользуются только 10% своего мозга. Возможно, связано это с широко распространённым мнением о том, что нейроны - это только 10% клеток мозга. Но более поздние исследования доказывают, что это не так.

В нашем мозге не так много места отводится жизненно важным кровеносным сосудам. Некоторые исследования показывают, что из-за этого мы активировать (то есть использовать) можем лишь 3% мозга одновременно. Другими словами, работают у нас все области мозга, но одновременно - лишь несколько.

Кроме того, мозг - очень требовательный орган. Он занимает только 2% веса нашего тела, но тратит примерно 20% всей энергии.